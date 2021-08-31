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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متوسط أجور العاملين بالحكومة والقطاع الخاص عام 2020..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم مؤشرات النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2020، والتي تخص متوسط الأجور للقطاعي العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
متوسط اجور القطاع العام والخاص
ونشر جهاز الإحصاء بالإنفوجراف أهم هذه المؤشرات وفقا لما يلي:
- متوسط الأجر الأسبوعى 915 جنيهاً للعاملين فى كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص
- 1834 جنيهاً فى القطاع العام/ الأعمال العام مقابل 1479 جنيهاً عام 2019 بنسبة زيادة 24%، و885 جنيهاً فى القطاع الخاص، مقابل 1019جنيها عام 2019 بنسبة إنخفاض 13.2%.
- كان 940 جنيهاً هو متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1295جنيهاً عام 2019.
- 776 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1220 جنيهاً عام 2019
- كان 1822 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام/ الأعمال العام مقابل 1455 جنيهاً عام 2019 .
- 1913 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع العام/ الأعمال العام مقابل 1649 جنيهاً عام 2019 .
- بلغ متوسط أجر الذكور 911 جنيهاً بالقطاع الخاص، مقابل 1052جنيهاً عام 2019.
- 745 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع الخاص مقابل 906 جنيهاً عام 2019.