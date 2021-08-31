شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متوسط أجور العاملين بالحكومة والقطاع الخاص عام 2020..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم مؤشرات النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2020، والتي تخص متوسط الأجور للقطاعي العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.



متوسط اجور القطاع العام والخاص

ونشر جهاز الإحصاء بالإنفوجراف أهم هذه المؤشرات وفقا لما يلي:

- متوسط الأجر الأسبوعى 915 جنيهاً للعاملين فى كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص

- 1834 جنيهاً فى القطاع العام/ الأعمال العام مقابل 1479 جنيهاً عام 2019 بنسبة زيادة 24%، و885 جنيهاً فى القطاع الخاص، مقابل 1019جنيها عام 2019 بنسبة إنخفاض 13.2%.

- كان 940 جنيهاً هو متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1295جنيهاً عام 2019.

- 776 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1220 جنيهاً عام 2019

- كان 1822 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام/ الأعمال العام مقابل 1455 جنيهاً عام 2019 .

- 1913 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع العام/ الأعمال العام مقابل 1649 جنيهاً عام 2019 .

- بلغ متوسط أجر الذكور 911 جنيهاً بالقطاع الخاص، مقابل 1052جنيهاً عام 2019.

- 745 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع الخاص مقابل 906 جنيهاً عام 2019.