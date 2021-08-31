شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 124فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، مما قد يضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 118 فلس كمستوى اول ثم 115 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 128 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 121 فلس وبين مستوى المقاومة هو 126 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط