شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات (NINV) يقلص مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 203 فلس امس الاثنين، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهدالسهم انخفاضا لمستوى الدعم 185 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 215 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 193.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 212.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط