شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 19فلس، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذي يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 18 ثم 16 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 18.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 19.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط