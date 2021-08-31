شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2.96 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 3.05 ريال كمستوى اول ثم 3.40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.85 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.90 وبين مستوى المقاومة هو 3.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد