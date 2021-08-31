شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 383 فلس، ملامسا بذلك الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 375 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 390 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 376 فلس وبين مستوى المقاومة هو 385 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط