شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الاثنين عند مستوى 371 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 385 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 360 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 385 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 365 فلس وبين مستوى المقاومة هو 373 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط