شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون (INVESTORS) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 16.90 ريال، مصحوبا بظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من التراجع خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 15.70 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 17.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط