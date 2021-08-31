شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) الانظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 269 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 246 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 280 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 266 فلس وبين مستوى المقاومة هو 271 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط