شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف (CLEANING) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 52.30 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 53 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 45 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 50.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 54.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط