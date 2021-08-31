شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 16.89 ريال، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 16.68 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من التراجع في الاجل القصير لمستويات قد تصل الى 16.50 فلس كمستوى اول ثم 16 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16.90 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.50 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط