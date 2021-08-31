شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 7484 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة الحالي عند 7600 نقطة، والذي نتوقع ان يشهد المؤشر عنده عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 7350 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,468 بينما مستوى المقاومة هو 7,497 نقطة