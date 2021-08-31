شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 11107 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 11150 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر لاسفل في عملية جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10980 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,080 بينما مستوى المقاومة هو 11,123 نقطة