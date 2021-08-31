شكرا لقرائتكم خبر عن التحديات المحتملة على المدى الطويل للمنتجين في مجموعة أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

مع زيادة التركيز على الاستدامة، يمكن أن يكون هناك تأثير على الطلب طويل الأجل على النفط.

لقد صرح الرئيس السابق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مؤخرًا أنه يمكن الوصول إلى ذروة الطلب في غضون 10 إلى 20 عامًا مما قد يؤدي ذلك الى توترات بين الموردين داخل أوبك.

دعونا نلقي نظرة على كيفية إجبار هذه المجموعة على التكيّف خلال فترة العقود القليلة القادمة.

المعلومات الأساسية

تضم منظمة أوبك حاليا 13 عضوا يعتمد كل منهم على مبيعات النفط كمصدر رئيسي للدخل. يشمل الأعضاء كل من الجزائر ، أنغولا ، غينيا الاستوائية ، الغابون ، إيران ، العراق ، الكويت ، ليبيا ، نيجيريا ، جمهورية الكونغو ، المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا. كإجمالي عام ، فإن المجموعة تسيطر على 80٪ من احتياطي النفط في العالم حيث يمتلك أعضاء الشرق الأوسط غالبية هذا الاحتياط.

سياسة العرض والطلب

يمكن أن تواجه الاتفاقيات المتعلقة بسياسة التوريد ضغوطًا جديدة مع تغير الاتجاهات بحيث قد تؤدي زيادة المنافسة في حصص السوق إلى كسر السياسة وربما تخلق منافسات جديدة. ففي الماضي، ظلت أوبك حازمة في توقع زيادة الطلب على النفط ، ولكن في ضوء جائحة كوفيد -19 ، ذكر المسؤولون أن هذه الذروة قد تأتي في وقت أبكر مما كان متوقعًا في السابق.

ان السيّد شكيب خليل وهو رئيس أوبك المرشح مرتين كان وقد صرح : "يمكن أن يحدث ذلك خلال فترة ما بين١٠ إلى ٢٠ سنة

القادمة ، بالنظر إلى الاتجاه الحالي لاستخدام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في الدول المستهلكة الرئيسية."

يُسلِّط الاقتباس أعلاه الضوء على تحول في المعنويات ويظهر التحديات القادمة. على المدى القصير ، لا تزال هناك تقلبات في أسعار النفط ، ويحاول المتداولون الاستفادة من تحركات الأسعار. يمكن أن ينطوي التداول في النفط على مخاطر محددة ، ولكن هناك أيضًا امكانية لاقتناص الفرص.

الاعتبارات

وتجدر الإشارة إلى أن «أوبك» ليست ببعيدة عن الأزمات. فمنذ تأسيسها عام 1960 ، واجهت المجموعة صراعات كبيرة. إن أبرز أحداثها تشمل الحرب الإيرانية -العراقية وفترات التقلبات الشديدة في أسواق النفط. وحتى في الآونة الأخيرة ، هناك خلافات كانت قد نشبت بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

إنّ البلدان يعتبران من بين أغنى البلدان في مجموعة أوبك. فكلاهما يفكر في الانظمة المشددة المرتبطة بالبيئة ، تزامناً مع انخفاض أسعار مصادر الطاقة البديلة وتغيُّرعادات المستهلكين التي ربما تسارعت بسبب الوباء المستمر.

إنّ الاحتياطيات التي لها قيمة الآن قد تصبح أقل قيمة بشكل ملحوظ في غضون عقود قليلة. وقد دفع ذلك منظمة أوبك إلى طرح بعض الأسئلة المهمة. هل يجب أن تحافظ على إستراتيجية ضبط العرض لإبقاء أسعار النفط مرتفعة؟ أم يجب زيادة الإنتاج لتحقيق أقصى استفادة من الاحتياطيات وهي لا تزال في ذروة قيمتها؟ في الآونة الأخيرة ، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن دول منظمة أوبك على زيادة إنتاج النفط من أجل معالجة ارتفاع الأسعار. ومن المقرر أن تنشر المجموعة "توقعات النفط العالمية لعام 2021" في سبتمبر ، ومن المرجح أن يقدم هذا التقرير مزيدًا من التفاصيل حول التأثير طويل المدى للوباء على الطلب على النفط.

الخلاصة

بشكل عام ، كان من الممكن أن تؤدي جائحة Covid-19 إلى تسريع المخاوف من انخفاض الطلب على النفط ، وهناك الآن قبول أكبر داخل أوبك لذروة يمكن أن تأتي عاجلاً وليس آجلاً. يمكن أن يتأثر الأعضاء الأصغر بشكل غير متناسب ، وبالتالي قد يحتاجون إلى التكيف مع هذا الأمر. اضافة الى ذلك, فقد بدأت الدول والشركات المنتجة للنفط في التفكير في اقتصاد ما بعد النفط والحاجة إلى وضع استراتيجيات من أجل الازدهار في عالم يحاول أن يصبح أقل اعتمادًا على النفط.

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