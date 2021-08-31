شكرا لقرائتكم خبر عن 208.7 مليار ريال.. النقد المتداول خارج المصارف في يوليو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن ارتفاع النقد المتداول خارج المصارف من 208.648 مليار ريال في يونيو 2021 إلى 210.960 مليار ريال في يوليو الماضي بزيادة 1.1 %، فيما انخفضت على أساس سنوي مقارنة بيوليو 2020 بنحو 1 % إذ سجلت في الشهر المماثل من العام الماضي 213.102 مليار ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية لـ«ساما» أن النقد لدى المصارف في يوليو الماضي بلغ 31.779 مليار ريال، مقارنة بـ 27.396 مليار ريال في يونيو 2021، مرتفعا بنسبة 16 %، فيما تراجع على أساس سنوي مقارنة بيوليو 2020 الذي سجل فيه 35.034 مليار ريال بنسبة 9.3 %.

وأشارت النشرة إلى أن النقد خارج البنك المركزي بلغ 242.738 مليار ريال، في يوليو الماضي، مقابل 236.044 مليار ريال في يونيو 2021، مرتفعا بنسبة 2.8 %، بينما انخفض على أساس سنوي بنسبة 2.2 %، إذ سجل في يوليو 2020 نحو 248.136 مليار ريال.

ووفقا للنشرة بلغ النقد المتداول خارج المصارف في الربع الأول من 2021 نحو 206.970 مليار ريال، بينما بلغ النقد لدى المصارف 26.274 مليار ريال، فيما بلغ النقد خارج البنك المركزي نحو 233.244 مليار ريال.

وبحسب النشرة فإن النقد المتداول خارج المصارف في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 208.648 مليار ريال، بينما بلغ النقد لدى المصارف 27.396 مليار ريال، فيما بلغ النقد خارج البنك المركزي 236.044 مليار ريال.