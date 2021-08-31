شكرا لقرائتكم خبر عن 87.7 مليار ريال قيمة التمويل العقاري السكني خلال 7 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» عن نمو عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال العام الحالي، مسجلة 171.757 عقدا بقيمة 87.7 مليار ريال، فيما بلغت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال شهر يوليو الماضي 18.703 عقود بقيمة 8.6 مليار ريال.

وسجلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة من شهر يناير حتى شهر يوليو من 2021 نموا سنويا تجاوز 8% و20% في التمويل مقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي الذي سجل 158.495 عقدا بقيمة تجاوزت 73.2 مليار ريال.

وحققت عقود التمويل السكني الجديدة نموا خلال شهر يوليو 2021 تجاوز 5% مقارنة بيونيو الماضي الذي سجل 17.752 عقدا، فيما ارتفع التمويل المقدم من المصارف وشركات التمويل العقاري على أساس شهري 12% مقارنة بيونيو 2021 الذي سجل 7.7 مليار ريال.

وأشارت النشرة إلى أن التمويل العقاري للفيلات السكنية خلال شهر يوليو بلغ 78% من إجمالي التمويل بقيمة 6.7 مليار ريال، والشقق السكنية 18% بنحو 1.5 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 348 مليون ريال بنسبة 4% من التمويل لشهر يوليو.