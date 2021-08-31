شكرا لقرائتكم خبر عن 87.7 مليار ريال قيمة التمويل العقاري السكني خلال 7 شهور والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة من شهر يناير حتى شهر يوليو من 2021 نموا سنويا تجاوز 8% و20% في التمويل مقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي الذي سجل 158.495 عقدا بقيمة تجاوزت 73.2 مليار ريال.
وحققت عقود التمويل السكني الجديدة نموا خلال شهر يوليو 2021 تجاوز 5% مقارنة بيونيو الماضي الذي سجل 17.752 عقدا، فيما ارتفع التمويل المقدم من المصارف وشركات التمويل العقاري على أساس شهري 12% مقارنة بيونيو 2021 الذي سجل 7.7 مليار ريال.
وأشارت النشرة إلى أن التمويل العقاري للفيلات السكنية خلال شهر يوليو بلغ 78% من إجمالي التمويل بقيمة 6.7 مليار ريال، والشقق السكنية 18% بنحو 1.5 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 348 مليون ريال بنسبة 4% من التمويل لشهر يوليو.