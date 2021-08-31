شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حصاد التعافي وفتح الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت نتائج التعافي الاقتصادي تظهر في مؤشرات العام الجاري في دلالة مؤكدة على كفاءة إدارة الدولة لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد التي أسهمت في تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الإغلاقات وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وكما ذكرت مؤسسات دولية فإن المملكة ستحصد نتائج كفاءة إدارة الأزمة في انتعاش سريع يسبق الاقتصادات الكبيرة.

تشير نتائج الربع الثاني للعام الجاري إلى تسجيل الصادرات السلعية ارتفاعا عن الربع الثاني من عام 2020م بنسبة 99.4 %، أي الضعف فقد بلغت قيمتها 238.6 مليار ريال، مرتفعة عن 119.7 مليار ريال، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 96.5 مليار ريال، بنسبة 126.1 %.

ذات الارتفاع شهدته الصادرات غير البترولية وإن كان بنسبة أقل، ولكنها كبيرة قياسا بسرعة التعافي وفتح الاقتصاد، حيث سجلت الصادرات غير البترولية وفق تقرير الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعا بنسبة 52.1 % بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2020م، حيث سجلت 65.7 مليار ريال مقابل 43.2 مليار ريال.

تمنحنا هذه النسب والأرقام رؤية متفائلة حول فرص النمو والتوسع الذي يخدم التنوع الذي نطمح إليه خاصة في مجال الصادرات غير البترولية التي ارتفعت نسبة صادراتها مقارنة بالواردات إلى 46.6 % في الربع الثاني من عام 2021م مقابل 34.6 % في الربع الثاني من عام 2020م، كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 52.1 % عن الارتفاع في الواردات بنسبة 12.9 % خلال الفترة نفسها.

في المجمل نحن أمام خريطة بيانية تدعم حضورنا التنموي، ونمو اقتصادنا الوطني بصورة غير مسبوقة، خاصة مع تنامي الطلب على صادراتنا في المجالين البترولي وغير البترولي، ونضيف إلى ذلك بدء تأسيس مقار الشركات العالمية في الرياض وقرب الانتهاء من العديد من المشاريع الإستراتيجية العملاقة، وذلك يشكل قفزة واسعة في المستقبل المنظور يؤسس لازدهار كبير على المديين القريب والمتوسط.

نحتاج خلال الفترة المقبلة إلى الإسهام الفعال في تطوير البنية الصناعية والاقتصادية وفقا لانتقالنا الذي يحدث الآن خاصة عقب التعافي من الجائحة والمؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر، فهناك فرص وإمكانات هائلة يمكن العمل عليها خاصة من جانب القطاع الخاص من أجل تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمزيد من الشراكات والتحالفات التي تقرأ المقبل في النمو الاقتصادي.