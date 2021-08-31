شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسب دعم السلع من استهلاك الأسر بالأرز والزيت والسكر.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات بحث الدخل والإنفاق لعام 2019/2020، أن نسبة ما تحصل عليه الأسرة من الأرز وفقا لمنظومة الدعم تمثل 14.7% من إجمالي استهلاك الأسرة من الأرز، بل وترتفع هذه النسبة إلى 19.3% في الحضر مقابل 11.8% في الريف.



نسبة دعم السلع الأساسية من استهلاك الأسر

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفوجراف إلى أن ما تحصل عليه الأسرة من الزيت، وفقا لمنظومة الدعم يمثل نسبة 77.9% من إجمالي استهلاك الأسرة من الزيت وتصل إلى 84.8% في الريف مقابل 68.6% في الحضر، بينما تمثل نسبة ما تحصل عليه الأسرة من السكر وفقا لمنظومة الدعم نسبة 78.5% من إجمالي استهلاك الأسرة من السكر، وتصل إلى 84% في الريف مقابل 69.9% في الحضر.

وتكشف بيانات بحث الدخل والإنفاق، أن دعم السلع الغذائية يشكل 11.9% من إجمالي استهلاك الأسر من الطعام والشراب وذلك في شريحة الإنفاق "الدنيا"، وتتناقص تدريجيا إلى 4.5% في شريحة الإنفاق "العليا"، وفي ريف الوجه القبلي تشكل نسبة ما تحصل عليه الأسرة من دعم السلع الغذائية نحو 8.8% من إجمالي استهلاك الأسرة من الطعام الشراب في ريف الوجه القبلي، مقابل 5.2% في المحافظات الحضرية.