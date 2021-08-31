شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة 6 مليون برميل خام..7 معلومات عن معدلات إنتاج حقول عجيبة للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة معدلات الإنتاج للزيت الخام والغاز الطبيعي وزيادة الاحتياطي، وذلك من خلال مجموعة من مشروعات البحث والاستكشاف والتنقيب الجاري تنفيذها، وفيما يلي أهم المعلومات عن إنتاج شركة عجيبة للبترول خلال العام2020-2021، والتي كانت كالتالي ..

1- حجم الاستثمارات بلغ خلال العام حوالى 269 مليون دولار.

2-بلغ متوسط الإنتاج حوالى 40 ألف برميل زيت خام يومياً.

3-وحوالى 17 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

4- إضافة حوالى 6 مليون برميل زيت خام وحوالى 2ر4 مليار قدم مكعب غاز لاحتياطى شركة عجيبة القابل للاستخراج .

5- تحقيق وفر بلغ حوالى 5ر27 مليون دولار من خلال استخدام التكنولوجيات والتصميمات الحديثة فى عمليات الحفر وزيادة كفاءة المعدات واستخدام الحلول البديلة.

6- أهم المشروعات التى تنفذها عجيبة البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الغازات بطاقة استيعابية 180 مليون قدم مكعب يومياً لإنتاج حوالى 150 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالي 10 آلاف برميل من الزيت الخام.

7- مشروعات تطوير منظومة توليد الطاقة الكهربائية بحقول مليحة وفرس وتطوير البنية التحتية لجنوب غرب مليحة، موضحاً أنه يتم حالياً تنفيذ خطة للتحول الرقمى بجميع القطاعات فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول فى أنشطة الحقول من خلال تطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد.