شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي واضح ليقترب من اختبار الدعم المحوري 67.40، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من سلبيته ليقترب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق الدعم المذكور، بينما تبدأ أهدافه باختراق 69.25 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 71.05 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.40 والمقاومة 70.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد