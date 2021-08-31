شكرا لقرائتكم خبر عن "باي بال" تخطط لإطلاق منصة لتداول الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت تقارير صحفية بأن شركة "باي بال" المتخصصة في خدمات الدفع الرقمي تدرس احتمالات إطلاق منصة تابعة لها لتداول الأسهم.



وجاء ذلك بعد نجاح تجربة الشركة في عام 2020 عندما أطلقت منصة خاصة بتداولات العملات الرقمية.



وأوضحت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن "باي بال" تبحث بعض الوسائل التي تتيح للمستخدمين والعملاء لديها في الولايات المتحدة تداول الأسهم.



وأضافت المصادر أن شركة "باي بال" استعانت بخدمات "ريتش هاجن" المتخصص في أعمال الوساطة المالية ضمن إجراءات الشركة لإطلاق منصة تداول الأسهم المشار إليها.



هذا، وجاءت هذه المحاولات من جانب "باي بال" بعد ملاحظة زيادة في اهتمام العملاء الأفراد لديها بالاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية في ظل استمرار التداعيات من جائحة "كورونا".



وأظهرت بيانات أصدرتها إحدى شركات الأبحاث المالية أن ما يزيد عن 10 ملايين مستثمر من الأفراد دخلوا سوق الأسهم خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021 تزامنا مع الارتفاعات القياسية المتوالية في "وول ستريت".