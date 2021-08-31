شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يبقي على خسائره و"إس أند بي 500" يغلق عند مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية – عدا "داو جونز" – خلال تداولات اليوم الإثنين مع متابعة الأسواق لتطورات الإعصار "إيدا".



وتتابع الأسواق تطورات الإعصار "إيدا" الذي ضرب مناطق جنوب شرقي الولايات المتحدة وتسبب في تعطل المطارات والقطارات وانقطاع الكهرباء ووقف إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك، فيما يرى محللون أن الأعاصير غالبا ما تؤثر بشكل طفيف على حركة السلع.



وفي ظل تعرض الولايات المتحدة لأعاصير شديدة في أغسطس/آب من كل عام، أوضح تقرير بأن أمريكا تتكبد خسائر تناهز 438 مليار دولار بسبب أعاصير ذلك الشهر وحده.



كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد صرح في الأسبوع الماضي خلال فاعليات ملتقى "جاكسون هول" بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ هذا العام خفض مشترياته من الأصول، كما أن هذه الخطوة ستكون منفصلة تماما عن احتمالات رفع الفائدة من عدمه.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.7% أو ما يعادل 47 سنتا وأغلق عند 69.21 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1% أو ما يعادل 71 سنتا وأغلق الخام عند 73.41 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 35399 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35510 نقاط وأقل مستوى عند 35374 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 4528 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4537 نقطة وأقل مستوى عند 4513 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 139 نقطة) إلى 15265 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 15288 نقطة وأقل مستوى عند 15165 نقطة.