شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تتراجع بنحو 2% مع متابعة تأثير الإعصار "إيدا" في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة الأسواق لتداعيات الإعصار "إيدا".



وتتابع الأسواق تطورات الإعصار "إيدا" الذي ضرب مناطق جنوب شرقي الولايات المتحدة وتسبب في تعطل المطارات والقطارات وانقطاع الكهرباء ووقف إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك، فيما يرى محللون أن الأعاصير غالبا ما تؤثر بشكل طفيف على حركة السلع.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد كشفت في تقريرها الأسبوع الماضي عن تقديراتها بضعف جودة محاصيل الحبوب بسبب موجة الجفاف الأخيرة التي ضربت ولايات الغرب والوسط – حزام الحبوب – مما دفع الأسعار نحو الارتفاع.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش عند 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.8% إلى 5.42 دولار للبوشل.