شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس مساء اليوم الاثنين، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقد تم خلال الاجتماع إحاطة أعضاء اللجنة باعتماد مجلس الوزراء للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال اجتماعها الأسبوع الماضى منها مد العمل بالأسعار الحالية للوقود فى المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية اعتباراً من أول يناير حتى 30 أبريل 2022، ومد العمل بالقيم الحالية لرسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية فى المطارات الكائنة فى المحافظات السياحية اعتباراً من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022، كما تضمنت القرارات استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلى لربط مطارات المدن الساحلية (شرم الشيخ والغردقة) بمحافظات الصعيد (الأقصر وأسوان) فى إطار ربط مدن البحر الأحمر بوادى النيل ودمج منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية بما يساهم فى زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحى المصرى وخلق منتج سياحى متكامل لأول مرة يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معاً.

كما تمت إحاطة المجلس بأنه تم اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بعد مرور ٤٠ عاماً على إنشائها، والذى تضمن استحداث ودمج العديد من الإدارات منها استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحى لأول مرة، ودمج الإدارتين المركزيتين للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية - المعتمدتين فى الهيكل التنظيمى القديم - فى إدارة مركزية واحدة لمكاتب السياحة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق ما بين المكاتب الداخلية للوزارة وللهيئة ومكاتب المجلس الأعلى للآثار وتطوير منظومة عمل هذه المكاتب بما يساهم فى تطوير جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين.

كما تم اطلاع أعضاء المجلس بأنه تم الانتهاء من الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة ٣ سنوات تبدأ فى نهاية العام الحالى، وتم التأكيد على أنه جارى التنسيق لعقد عدد من ورش العمل فى أقرب وقت لاطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحى العام والخاص بملامح هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً فى نفس الاتجاه.

بالإضافة إلى أنه تم إحاطة المجلس بالانتهاء من إنشاء وتجهيز وحدة تصوير ومونتاج للأفلام بالهيئة ليتم استخدامها فى إنتاج الأفلام الترويجية وكذلك تغطية الأحداث والفعاليات السياحية والأثرية المختلفة للاستفادة منها فى الترويج السياحى لمصر.

وقد تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة بعض الموضوعات التى تم عرضها على لجنة خبراء الترويج السياحى وتوصيات اللجنة بشأنها والتى من بينها خطة المعارض السياحية الدولية التى ستشارك بها الهيئة للعام المالى 2021/2022، إلى جانب مناقشة مقترح تنظيم فعالية سنوية كبرى ذات مردود سياحى بأحد المحافظات السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما تم مناقشة الترويج لمُبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية فى المدن السياحية المختلفة من خلال إعداد مجموعة من الصور والفيديوهات عن ذلك فى إطار التنمية المستدامة وحرص الوزارة على الاهتمام بالسياحة البيئية والحفاظ على البيئة الشاطئية فى المنتجعات السياحية المصرية.

وتم إطلاع المجلس بأنه جارى الإعداد والتجهيز لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية المقرر افتتاحه فى نوفمبر القادم، وتم مناقشة الاستفادة من المعارض المؤقتة للآثار المصرية بالخارج فى الترويج السياحى لمصر فى ظل قيام الوزارة بتخصيص جناح بهذه المعارض لعرض مجموعة من المواد الدعائية من صور وفيديوهات للترويج للمقصد السياحى المصرى وإبراز المنتجات السياحية المختلفة.