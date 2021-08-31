شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 30-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 30-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 668 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 736.155 مليار جنيه. إيقاف تداول 22 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مصر للألومنيوم، الشمس للإسكان والتعمير، الألومنيوم العربية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العربية للمحابس، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المنصورة للدواجن، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، المصرية للدواجن، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، بنك الشركة العربية المصرفية، ريكاب للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، تعليم لخدمات الإدارة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، الملتقى العربي للاستثمارات. إيقاف تداول 22 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مصر للألومنيوم، الشمس للإسكان والتعمير، الألومنيوم العربية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العربية للمحابس، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المنصورة للدواجن، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، المصرية للدواجن، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، بنك الشركة العربية المصرفية، ريكاب للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، تعليم لخدمات الإدارة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، الملتقى العربي للاستثمارات.



البورصة تربح 668 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 668 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 736.155 مليار جنيه. البورصة تربح 668 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 668 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 736.155 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 690 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.2 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.88%، والعرب على 5.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 15.6 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 39.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 20.7 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 11163 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2497 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13497 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4337 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3984 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1088 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 24.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.66%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 4.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.05%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 117.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.80%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 33.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.80%.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر إغلاق 4 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.11%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 2.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.28%.

- جولدن بيراميدز بلازا بسعر إغلاق 1.443 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 52.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 42.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.15%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.889 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.11%.