شكرا لقرائتكم خبر عن «الفالح» يبحث مع مسؤولين عمانيين تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس وفد المملكة الذي يزور العاصمة العمانية مسقط اليوم، بصاحب السمو تيمور أسعد بن طارق رئيس محافظي البنك المركزي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يرقى لتطلعات قيادتي البلدين وعمق العلاقة بينهما.

كما التقى الفالح، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني الدكتور سعود بن حمود الحبسي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والثروة السمكية، وتعزيز التعاون بين المملكة وعمان.