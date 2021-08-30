شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات اقتصادية قناة السويس ترفع قيمة أصول الهيئات الاقتصادية لـ352.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت مؤشرات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2018/2019، ارتفاع قيمة الأصول الثابتة بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة، وأرجع التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سبب هذه الزيادة إلى الأصول التي تم تكوينها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن نشاط الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بنسبة بلغت 225.7%.



اصول الهيئات الاقتصادية الثابتة

وقالت بيانات الإحصاء، إن قيمة الأصول الثابتة بالتكلفة سجلت 352.9 مليار جنيـه عام 2018/2019، بينما كانت 314.7 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 12%، وتركزت الزيادة نتيجة لزيادة الأصول.

أما بالنسبة لقيمة المشروعات تحت التنفيذ فقد قدرت بنحو 159.3 مليار جنيـه عام 2018/2019، مقابل 128 مليار جنيه عام 2017/2018، بنسبة زيادة بلغت 24.4٪، وتركزت هذه الـزيادة في مشروعات النقل والتخزين، وانخفضت قيمة قروض طويلة الأجل بنسبة 26.2% لتصل الى 166.5 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 225.2 مليار جنيه عام 2017/2018 نتيجة لزيادة الكفاءة الاقتصادية للهيئات وبصفة خاصة نشاط التعدين واستغلال المحاجر حيث انخفضت القروض طويلة الأجل الممنوحة له بنسبة 89.8%.