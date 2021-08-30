شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "الرعاية الصحية" بنسبة 1.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.37%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.33%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.19%، وصعد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.81%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.71%، ثم قطاعي العقارات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.51%، 0.07%، على التوالي.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.4%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.8%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.59%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.48%، وهبط قطاعي البنوك وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.3%، 0.29%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.21%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 668 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 736.155 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 690 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.2 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.88%، والعرب على 5.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 15.6 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 39.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 20.7 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 11163 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2497 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13497 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4337 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3984 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1088 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.