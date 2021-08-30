شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للفضة رغم استقرار الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة الأسواق لتطورات الإعصار "إيدا".



وتتابع الأسواق تطورات الإعصار "إيدا" الذي ضرب مناطق جنوب شرقي الولايات المتحدة وتسبب في تعطل المطارات والقطارات وانقطاع الكهرباء ووقف إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك، فيما يرى محللون أن الأعاصير غالبا ما تؤثر بشكل طفيف على حركة السلع.



وفي ظل تعرض الولايات المتحدة لأعاصير شديدة في أغسطس/آب من كل عام، أوضح تقرير بأن أمريكا تتكبد خسائر تناهز 438 مليار دولار بسبب أعاصير ذلك الشهر وحده.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش عند 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.15 إلى 24.05 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 24.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 23.9 دولار.