شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الين الياباني سلبياً أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو سلبي في ظل ترقب الأسواق عن كثب لتطورات الإعصار "إيدا" في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في اليابان ارتفع بنسبة 2.4% في يوليو/تموز بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 2.1%.



هذا، وتتابع الأسواق تطورات الإعصار "إيدا" الذي ضرب مناطق جنوب شرقي الولايات المتحدة وتسبب في تعطل المطارات والقطارات وانقطاع الكهرباء ووقف إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك.



كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد صرح في الأسبوع الماضي خلال فاعليات ملتقى "جاكسون هول" بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ هذا العام خفض مشترياته من الأصول، كما أن هذه الخطوة ستكون منفصلة تماما عن احتمالات رفع الفائدة من عدمه.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:17 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 109.9، وسجل أعلى سعر عند 109.9 في حين سجل أقل سعر عند 109.7.