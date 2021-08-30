شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب وسط استقرار إيجابي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة الأسواق لتداعيات الإعصار "إيدا".



كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد صرح في الأسبوع الماضي خلال فاعليات ملتقى "جاكسون هول" بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ هذا العام خفض مشترياته من الأصول، كما أن هذه الخطوة ستكون منفصلة تماما عن احتمالات رفع الفائدة من عدمه.



هذا، وتتابع الأسواق تطورات الإعصار "إيدا" الذي ضرب مناطق جنوب شرقي الولايات المتحدة وتسبب في تعطل المطارات والقطارات وانقطاع الكهرباء ووقف إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك.



وفي ظل تعرض الولايات المتحدة لأعاصير شديدة في أغسطس/آب من كل عام، أوضح تقرير بأن أمريكا تتكبد خسائر تناهز 438 مليار دولار بسبب أعاصير ذلك الشهر وحده.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:26 بتوقيت جرينتش عند 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1812 دولارا للأوقية.