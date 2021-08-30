شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي مع ترقب تطورات الإعصار "إيدا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الترقب عن كثب في الأسواق لتداعيات الإعصار "إيدا".



كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد صرح في الأسبوع الماضي خلال فاعليات ملتقى "جاكسون هول" بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ هذا العام خفض مشترياته من الأصول، كما أن هذه الخطوة ستكون منفصلة تماما عن احتمالات رفع الفائدة من عدمه.



هذا، وتتابع الأسواق تطورات الإعصار "إيدا" الذي ضرب مناطق جنوب شرقي الولايات المتحدة وتسبب في تعطل المطارات والقطارات وانقطاع الكهرباء ووقف إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك.



وفي ظل تعرض الولايات المتحدة لأعاصير شديدة في أغسطس/آب من كل عام، أوضح تقرير بأن أمريكا تتكبد خسائر تناهز 438 مليار دولار بسبب أعاصير ذلك الشهر وحده.



وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الغذاء والدواء الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي منح الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" للوقاية من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:24 بتوقيت جرينتش عند 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.