شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على مكاسبه مستفيداً من مخاوف الإعصار "إيدا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وأبقى الخام على مكاسبه نتيجة المخاوف من تعطل الإنتاج بسبب الإعصار "إيدا".



هذا، وتتابع الأسواق تطورات الإعصار "إيدا" الذي ضرب مناطق جنوب شرقي الولايات المتحدة وتسبب في تعطل المطارات والقطارات وانقطاع الكهرباء ووقف إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك.



وحتى أمس الأحد، اتخذت شركات الطاقة في منطقة خليج المكسيك قرارا بوقف أكثر من 95% من أنشطتها الإنتاجية أو ما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا بعد أن اتجه الأعصار "إيدا" نحو منصات التنقيب في المنطقة.



يأتي ذلك في ظل ما يمثله خليج المكسيك بالنسبة للإنتاج النفطي الذي يشكل 17% من إجمالي الإنتاج الأمريكي من الخام والذي يقدر بحوالي 11.4 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش عند 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 69.1 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.7% إلى 73.2 دولار للبرميل.