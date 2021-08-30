شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض متأثراً بتراجع الذهب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي خلال تداولات اليوم الإثنين أمام أغلب العملات الرئيسية متأثراً بتراجع الذهب مع الأخذ في الاعتبار أن العملة الأسترالية إحدى عملات السلع.



وكانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي منح الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" للوقاية من فيروس كورونا.



وفي ذات السياق، كشفت شركة "موديرنا" الأمريكية هي الأخرى عن استعدادها للتقدم بطلب إلى وكالة الغذاء والدواء من أجل الحصول على الموافقة الكاملة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا.



وناشد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" المواطنين في الولايات المتحدة الذين كانوا مترددين أو خائفين من اللقاح بالحصول عليه في أقرب وقت ممكن بعد الموافقة الكاملة عليه.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر الأرباح التشغيلية للشركات في أستراليا قفز بنسبة 7.1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 2.5%.



هذا، وانخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 17:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1812.8 دولار للأوقية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7294، وسجل أعلى سعر عند 0.7320 وأقل سعر عند 0.7284.