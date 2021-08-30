شكرا لقرائتكم خبر 46 % تراجع في شكاوى المستفيدين على مقدمي الخدمات البريدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفض عدد الشكاوى التي صعدها المستفيدون لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، نتيجة لعدم معالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة (10 أيام) أو نتيجة لعدم رضا مقدم الشكوى عن رد مقدم الخدمة، بحسب مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغ مجموع الشكاوى 359 شكوى مصعدة، بنسبة انخفاض 46% مقارنة بالربع الأول من 2021، مشيرا إلى أن نحو 69% من إجمالي الشكاوى المصعدة تتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر مؤسسة البريد السعودي «سبل» لقائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية بواقع 9 شكاوى، تلتها شركة أرامكس بواقع 5 شكاوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركتا «ناقل» و»زاجل» كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات الدولية، دون تسجيل أي شكوى خلال الربع الثاني من عام 2021.

وعلى صعيد فئة الشحنات المحلية، فقد كشف المؤشر عن تصدر شركة زاجل لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 5 شكاوى، تلتها مؤسسة البريد السعودي «سبل» بــ 2 شكاوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما لم يرصد المؤشر أي شكاوى مصعدة ضد كل من شركة (DHL) و (ناقل) و (UPS) و (FedEx) لتكون بذلك أقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات المحلية.

وأوضحت الهيئة أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها كانت بسبب التأخر في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب فقدان المادة البريدية، وأشارت إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يعد أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها حيث يقوم بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف شحنة لدى كل مقدم خدمة، بناء على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الالكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

قائمة الشركات الأكثر شكاوى

1 - فئة الشحنات الدولية l مؤسسة البريد السعودي «سبل» بواقع 9 شكاوى



شركة أرامكس بواقع 5 شكاوى

2 - فئة الشحنات المحلية

