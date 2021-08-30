شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين: وثيقة تأمين السفر تغطى أي عرض للمسافر لمدة 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء الزهيرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، إن الوثيقة التأمينية للسفر هامة جدا لكل المواطنين، لأنه لا يوجد أي مواطن سيجدد أو يخرج جواز سفر إلا سيكون له وثيقة تأمين سفر ، وتقوم بتغطية لكل المواطنين المصريين، حيث إن أي مواطن مسافر أي بلد سيكون له تغطية تأمينية .

وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين ، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن ميزة هذه الوثيقة أنها تغطى عدد مرات سفر لا محدود حتى إذا كان سيسافر المواطن كل أسبوع ، بقيمة 300 جنيه على مدار 7 سنوات .

وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، أنه بمجرد تجديد الباسبور أو إخراج باسبور جديد فإنه يتم استخراج وثيقة تأمين سفر، والتي تغطى أي عرض يظهر للمواطن خارج مصر، حيث يحدث له أي مرض أو حادثة أو عرض طارئ سيكون لديه رقم تليفون أيا كان الدولة التي تتواجد فيها، وسترد عليه شركة مساعدات لتقديم المساعدات بتغطية حتى 30 ألف يورو في كل مرة يسافر فيها أي حوالى 600 ألف جنيه .