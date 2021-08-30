4 اتفاقيات بين الموارد وسدايا للاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أربع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين الجانبين وتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر الهيئة في الرياض، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي.

وتهدف الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين إلى بحث الفرص الممكنة التي تعزز دور البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم البرامج والسياسات والمبادرات الوطنية وتحقيق الفائدة المرجوة منها بما ينعكس إيجابا على مخرجاتها ويسهم في نمو وتسريع الأعمال وتحقيق المستهدفات، والعمل على تحليلات ورؤى متقدمة لدعم صناع القرار، وتسخير التقنية لأهم المبادرات المهنية والاجتماعية التي من شأنها دعم التحول الرقمي لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين وتحسين تجربة المستخدم في منظومة «توكلنا» عن طريق التكامل مع الأنظمة والخدمات الالكترونية والتطبيقات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين الطرفين لتبني الممارسات الصحيحة في إدارة البيانات وحوكمتها وتعزيز جودتها، والمساهمة في بناء وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي والسياسات والمعايير المتعلقة بها وتمكينهم فيها، إلى جانب ذلك سيقوم الطرفان بالتشغيل المشترك لمكتب البيانات في الوزارة ودعمه وتمكينه عبر تقديم خدمات استشارية في مجال البيانات وتجويدها وحوكمتها وغيرها من الخدمات التي سيعمل الطرفان على تنفيذها لدعم خططهما الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية 2030.

وأوضح الراجحي أن الاتفاقيات الموقعة تأتي لتكمل وتدعم جهود الوزارة في بناء شراكات استراتيجية وخلق علاقات تكاملية مع مختلف الجهات لدعم مسيرتها في التحول الرقمي، ودراسة ومحاكاة أثر السياسات المختلفة في سوق العمل.

وأكد الغامدي تسخير البيانات والذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة القصوى منها لدعم الجهود الحكومية وتحسين أداء البرامج والسياسات والمبادرات الوطنية وتعظيم الأثر المرجو منها، وهو ما يتوافق مع دعم وتوجيه ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة نحو تضافر الجهود الحكومية بما يدعم مخرجات رؤية 2030.