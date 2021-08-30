شكرا لقرائتكم خبر «المنافسة» توافق على مشروعين لتصنيع هياكل الطيران والمسبوكات المعدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة بأنها أصدرت قرار عدم ممانعة لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر» والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة فيجيك أيرو الفرنسية (Figeac Aéro) في مجال صناعة مكونات هياكل الطائرات المشروع المشترك الأول الذي يقضي ببناء منشأة في المملكة لتصنيع هياكل الطيران.
من جانب آخر على نفس السياق أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرار عدم ممانعة لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر» وشركة أرامكو السعودية للتطوير وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات في توريد المسبوكات والمطروقات.
وستملك شركة دسر نسبة 70% وشركة أرامكو السعودية للتطوير نسبة 15% وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات 15% من رأس مال المشروع المشترك.
وأوضحت الهيئة بأنها قامت بدراسة السوقين بعناية ووجدت أنه لا يترتب على هذين المشروعين أي هيمنة سوقية من حيث الحصص السوقية لجميع الأطراف وأن المشروعات المشتركة ستسهم في تعزيز الصناعة المحلية وفقا لتوجهات رؤية المملكة 2030.
المشروعان
1 تأسيس مشروع مشترك لتصنيع هياكل الطيران
الشركاء:
- الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر».
- الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI).
- شركة فيجيك أيرو الفرنسية (Figeac Aéro).
2 تأسيس مشروع مشترك لتوريد المسبوكات والمطروقات.
- الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر»
- شركة أرامكو السعودية للتطوير.
- شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات.
كانت هذه تفاصيل خبر «المنافسة» توافق على مشروعين لتصنيع هياكل الطيران والمسبوكات المعدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.