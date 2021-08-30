شكرا لقرائتكم خبر «المنافسة» توافق على مشروعين لتصنيع هياكل الطيران والمسبوكات المعدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عدم ممانعتها على مشروعين مشتركين لتصنيع هياكل الطيران المعدنية ومنتجات المسبوكات المعدنية في السعودية، ليصبح مجموع عدد المشروعات المشتركة التي وافقت عليها الهيئة العامة للمنافسة 10 طلبات منذ بداية العام.

وأوضحت الهيئة بأنها أصدرت قرار عدم ممانعة لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر» والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة فيجيك أيرو الفرنسية (Figeac Aéro) في مجال صناعة مكونات هياكل الطائرات المشروع المشترك الأول الذي يقضي ببناء منشأة في المملكة لتصنيع هياكل الطيران.

من جانب آخر على نفس السياق أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرار عدم ممانعة لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر» وشركة أرامكو السعودية للتطوير وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات في توريد المسبوكات والمطروقات.

وستملك شركة دسر نسبة 70% وشركة أرامكو السعودية للتطوير نسبة 15% وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات 15% من رأس مال المشروع المشترك.

وأوضحت الهيئة بأنها قامت بدراسة السوقين بعناية ووجدت أنه لا يترتب على هذين المشروعين أي هيمنة سوقية من حيث الحصص السوقية لجميع الأطراف وأن المشروعات المشتركة ستسهم في تعزيز الصناعة المحلية وفقا لتوجهات رؤية المملكة 2030.

المشروعان

1 تأسيس مشروع مشترك لتصنيع هياكل الطيران

الشركاء:







الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر».



الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI).



شركة فيجيك أيرو الفرنسية (Figeac Aéro).



2 تأسيس مشروع مشترك لتوريد المسبوكات والمطروقات.

