هيئة الربط

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وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم، أن المؤتمر الذي تستمر فعالياته لمدة يومين يعد الاجتماع الافتراضي المثالي، لأصحاب المصلحة المعنيين بمجال الطاقة (العالميين والإقليميين)، وصناع القرار والسياسات والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والخبراء، للمشاركة في الحوار ومناقشة التحديات الحالية وفرص الأعمال، وتطوير الاستراتيجيات في قطاع الطاقة وتبادل المعرفة والخبرات والنهج المعتمد، وتحديد الحلول المبتكرة التي تهدف إلى تشكيل مستقبل قطاع الطاقة، وكذلك جميع جوانب صناعة الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة والطاقة والمرافق وغير ذلك.
وبين أن فعاليات المؤتمر تتضمن عددا من الحلقات النقاشية والجلسات الموسعة والعروض التقديمية، التي تناقش القضايا المهمة والتحديات المتكاملة في قطاع الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.
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