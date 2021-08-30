المواصفات السعودية

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وتضمن اللقاء بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال معايرة موازين الذهب والحلول اللازمة لتجاوزها، إذ أكدت الهيئة حرصها على ترسيخ مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير بيئة استثمارية وتجارية عادلة في المملكة، مشيرة إلى انفتاحها للاستماع لجميع الملاحظات والعمل على معالجتها بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ استثماري وتجاري جاذب يتوافق مع التوجهات الحكومية للمملكة.
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