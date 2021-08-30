الاقتصاد

المواصفات السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثت المواصفات السعودية مع اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة باتحاد الغرف السعودية التحديات التي تواجه قطاع الذهب والمجوهرات فيما يتصل بأنشطة مبادرة برنامج المعايرة القانونية «تقييس» لمعايرة موازين الذهب، وذلك خلال لقاء تم تنظيمه (عن بعد) بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي ورئيس اللجنة كريم العنزي وأعضاء اللجنة ومسؤولي الهيئة.

وتضمن اللقاء بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال معايرة موازين الذهب والحلول اللازمة لتجاوزها، إذ أكدت الهيئة حرصها على ترسيخ مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير بيئة استثمارية وتجارية عادلة في المملكة، مشيرة إلى انفتاحها للاستماع لجميع الملاحظات والعمل على معالجتها بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ استثماري وتجاري جاذب يتوافق مع التوجهات الحكومية للمملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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