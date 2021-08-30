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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثت المواصفات السعودية مع اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة باتحاد الغرف السعودية التحديات التي تواجه قطاع الذهب والمجوهرات فيما يتصل بأنشطة مبادرة برنامج المعايرة القانونية «تقييس» لمعايرة موازين الذهب، وذلك خلال لقاء تم تنظيمه (عن بعد) بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي ورئيس اللجنة كريم العنزي وأعضاء اللجنة ومسؤولي الهيئة.

وتضمن اللقاء بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال معايرة موازين الذهب والحلول اللازمة لتجاوزها، إذ أكدت الهيئة حرصها على ترسيخ مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير بيئة استثمارية وتجارية عادلة في المملكة، مشيرة إلى انفتاحها للاستماع لجميع الملاحظات والعمل على معالجتها بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ استثماري وتجاري جاذب يتوافق مع التوجهات الحكومية للمملكة.

