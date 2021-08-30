شكرا لقرائتكم خبر السعودية الـ16 دوليا في حجم مناولة الحاويات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت المملكة تصنيفها العالمي في أداء شبكة موانئها البحرية، حيث قفزت إلى المرتبة 16 دوليا في حجم كميات المناولة، وذلك وفق التقرير السنوي (Lloyd›s List) لعام 2021، الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات.

وبحسب التقرير العالمي؛ حقق ميناء جدة الإسلامي قفزة كبيرة في تصنيفه العالمي من المركز 42 إلى المركز 37 عالميا، عبر تسجيله خلال 2020 (4,767,000) حاوية قياسية، وذلك مقارنة بما سجله في 2019م بواقع (4,433,991) حاوية، محققا زيادة بلغت 6.8%، ومتجاوزا بذلك العديد من الموانئ الإقليمية والعالمية.

ووفقا للتقرير؛ جاءت 3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء في العالم، حيث احتل ميناء الملك عبدالله المرتبة 84، فيما احتل ميناء الملك عبدالعزيز في المرتبة 93 عالميا.

ويأتي ذلك نتيجة لبرامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة العامة للموانئ لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، بعقود تمتد لـ30 عاما، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.

كما يأتي نتيجة للشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال إضافة 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات خلال العام الماضي، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية.

وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، «إن هذا التقدم النوعي والكبير في أداء شبكة الموانئ البحرية، يجسد المضي قدما نحو التحول الحثيث لتكون المملكة مركزا لوجستيا عالميا».

التصنيف العالمي لأداء شبكة الموانئ البحرية:







السعودية في المرتبة 16 دوليا في حجم كميات المناولة



3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء في العالم