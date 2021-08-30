العدل تضيف 7 بنوك جديدة لخدمة الإفراغ العقاري الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسعت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني عبر إتاحة الخدمة في 7 بنوك إضافية، ليرتفع إجمالي البنوك التي تتيح هذه الخدمة إلى 10 بنوك ومصارف.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن قائمة البنوك الجديدة تشمل مصارف وبنوك البلاد، الرياض، السعودي البريطاني، الجزيرة، السعودي للاستثمار، العربي الوطني، السعودي الفرنسي، إلى جانب مصارف الإنماء والراجحي، والبنك الأهلي السعودي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأكدت أن التوسع في إجراء الخدمة يهدف إلى خدمة شريحة أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية، وذلك في عملية الكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة، وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري وذلك بشكل الكتروني متكامل، عبر بوابة ناجز najiz.sa، دون تدخل بشري ودون أي حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار الكترونيا، أن يكون الطرفان سعوديين، ولدى كل منهما حساب مفعل في «أبشر».

وأشادت بدور البنك المركزي السعودي، في تيسير إجراء عمليات الإفراغ العقاري الالكتروني من خلال التنسيق مع البنوك، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة المستفيدين.

10 بنوك تقدم خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني

7 بنوك جديدة:





البلاد

الرياض

السعودي البريطاني

الجزيرة

السعودي للاستثمار

العربي الوطني

السعودي الفرنسي



3 بنوك سابقة: