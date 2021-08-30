شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الصادر بالدخيلة تضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية برئاسة الدكتور خالد محمد عشبة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

بناء على إخبارية سرية واردة من هيئه الرقابة الإدارية المرفق بها اذن من النيابة العامة بالاشتباه فى وجود أشياء مخالفة ضمن مشمول شهادة الصادر رقم 38335 لسنة 2021 باسم شركة ا . ل حاوية رقم SEGU4654014 والصنف المصدر طبقا للمستندات عبارة عن لوف مواعين وأدوات نظافة مصدرة الى الاراضي الفلسطينية .

وتم تشكيل لجنة جمركية لكشف ومعاينة مشمول الحاوية برئاسة محمود بهلول ومحمد لبيب وفؤاد سليمان مديرى الجمرك محمد ابراهيم مدير الحركة وإسلام محمود مأمور التعريفة وأحمد سمير سالم مأمور الحركة وأحمد نبيه وإبراهيم الشيخ مدير التعريفة حيث تبين وجود عدد 221 كرتونه تحتوي على ليف مواعين من لدائن محشوة بالتبغ ووزن الكرتونه 19 كيلو و600 جرام بوزن إجمالي 4.5 طن تقريبا بالمخالفة لما هو مدرج بالمستندات المرفقة بالشهادة، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 278 ألف و637 جنيه .

وقرر الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي