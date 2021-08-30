شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأثنين 30-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "موقع الخليج 365" اليوم الأثنين 30-8-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها وصول الوفد الروسي إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث آليات التشغيل، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

وفد روسى يزور المنطقة الاقتصادية لوضع آليات التشغيل وتوقيع عقد مشروع المنطقة الروسية

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم الوفد الروسي من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة الروسية والمؤسسة التنموية الوطنية وكذلك ممثلي الشركات الروسية الراغبة في الاستثمار بالمنطقة، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بالعين السخنة.

البترول: 97 ألف برميل مكافئ يومياً معدلات إنتاج شركة بدر الدين

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على تكامل خطط الاستكشاف التى تنفذها الوزارة من حيث العمل فى مناطق جديدة وكذلك إعادة تقييم المناطق القائمة باستمرار، تحقيقاً لأهداف زيادة الاحتياطى والإنتاج من الثروة البترولية.

تراجع محدود فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع تراجعا محدودا بقيمة 2 جنيه فقط وقت صياغة هذه السطور، مع تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً إلى مستويات 1816 دولار مقابل 1818 دولار بختام جلسات الأسبوع الماضي.

المالية: ربط «الضرائب» إلكترونيًا مع 74 جهة حكومية.. يُسهم فى الحد من التهرب

أكدت وزارة المالية، أننا ماضون فى تعظيم جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى الأسواق المحلية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.45% بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 668 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 736.155 مليار جنيه.

بعد زراعته فى مصر.. شاهد الألوان الطبيعية للقطن الملون في العالم

نجحت مصر مؤخرا في زراعة القطن الملون خاصة اللونيين الأخضر والبنى الفاتح القريب من الذهبى من خلال مساحة تجريبية صغيرة، وذلك تواكبا مع التوسع العالمى في هذه النوعية من الأقطان التي تساهم في خفض الملوثات من خلال عدم الاعتماد على الصبغات الصناعية.

الإسكان: الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى لعدد من العمارات بسور مجرى العيون

كشف تقرير حكومى عن الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى.

فعاليات مكثفة ضمن منتدى مصر للتعاون الدولي لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة

تشهد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تطلقه وزارة التعاون الدولي، يومي 8و9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، انعقاد 5 جلسات حوارية و7 ورش عمل.