شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات السعودية والكويت وأبو ظبي بجلسة الاثنين.. وهبوط البحرين ودبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.67% رابحًا 74.86 نقطة ليغلق عند مستوى 11255.05 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.43% رابحًا 32.73 نقطة ليغلق عند مستوى 7684.872 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.376 تريليون درهم، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.53% خاسرًا 8.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1657.14 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.04% خاسرًا 1.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2899.84 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.67% رابحًا 74.86 نقطة ليغلق عند مستوى 11255.05 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.32% خاسرًا 303.27 نقطة ليغلق عند مستوى 24270.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 153.9 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.

وصعد 21 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.88%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.12%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.74%، ثم قطاعي الاتصالات والسلع الرأسمالية بنسبة 1.55%، 1.52%، على التوالي، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.46%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.15%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.04%، وصعد قطاع الطاقة بنسبة 0.43%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات والنقل بنسبة 0.19%.

وقفز 147 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجوف" بنسبة 9.92%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 8.8%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 5.56%، وتراجع 42 سهمًا على رأسها سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 1.45%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 1.31%، ثم سهم "أسمنت الشرقية" بنسبة 1.16%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 289 مليون ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيوصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.43% رابحًا 32.73 نقطة ليغلق عند مستوى 7684.872 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.376 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 309.3 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار درهم عبر تنفيذ 7722 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 3.89%، أعقبه قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.73%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.5%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.51%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 14.94%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 14.93%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 1.66%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 1.6%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 1.46%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 304.3 مليون درهم.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% رابحًا 12.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6825.64 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% رابحًا 6.81 نقطة ليغلق عند مستوى 7484.81 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.50% رابحًا 27.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5513.91 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.42% رابحًا 24.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5800.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 318.8 مليون سهم بقيمة 66.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.8 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها العقار بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7%، ثم قطاعي الصناعة والتأمين بنسبة 0.58%، 0.56%، على التوالي، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.94%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.11%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك بنسبة 0.11%، 0.01%، على التوالي.





بورصة البحرينوتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.53% خاسرًا 8.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1657.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 679.4 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 35.81% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.33%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 23.12% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.85%.

فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.22% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 5.26%، وصعد سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.25%.





بورصة دبيكما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% خاسرًا 1.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2899.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 199 مليون سهم محققة ما قيمته 251 مليون درهم من خلال تنفيذ 2760 صفقة لعدد 34 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.27%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.1%.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة المال كابيتال ريت بنسبة 14.72%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 5.17%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم شركة الفرودس القابضة بنسبة 9.86%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.09%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.7 مليون ورقة بقيمة 64 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.58%.