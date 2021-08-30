شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على زيادة رأس مال "أيان للاستثمار" للاستحواذ على 26.43% من رأس مال "الأحساء للخدمات الطبية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن موافقتها على طلب شركة أيان للاستثمار زيادة رأس مالها من 737.32 مليون ريال إلى 806.36 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 6.9 مليون سهم بغرض الاستحواذ على ما نسبته 26.43% من رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية.

وحسب بيان الهيئة على موقع "تداول" سوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة أيان للاستثمار قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمي الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وذكرت الهيئة أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأكدت على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال للغرض المذكور، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة رأس المال يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكانت أيان للاستثمار قد أعلنت في وقت سابق عن إبرامها اتفاقية شراء أسهم مع كل من شركة العثمان القابضة وشركة سعد عبدالعزيز الحسين وأولاده وشركة إبراهيم عبدالله العفالق وأولاده وراشد سعد الراشد، ويشار إليهم مجتمعين بـ"مساهمي شركة الأحساء البائعين".

وأفادت أيان، بأن الغرض من الاستحواذ على كامل أسهمهم في رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية "شركة تابعة" والبالغة 3.964 مليون سهم عادي، تمثل ما نسبته 26.43% من رأس مال شركة الأحساء، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي شركة الأحساء البائعين.

كما أعلنت عن قيام مجلس إدارتها بالتفاوض مع المساهمين (حصص غير مسيطرة) في شركة الأحساء للخدمات الطبية، وقالت أيان،إنها تسعى من خلال هذا التفاوض إلى زيادة حصتها في شركة الأحساء للخدمات الطبية كذلك فسوف يتم التفاوض على طريقة تمويل الصفقة.