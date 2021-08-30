شكرا لقرائتكم خبر عن "معدنية" تُمدد مذكرة التفاهم المُبرمة مع "آي جي إل" حتى فبراير 2022 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، عن تمديد مذكرة التفاهم المُوقعة مع مجموعة آي جي إل لإنشاء مصنع لسبك وذلك نهاية شهر فبراير 2022.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أنه لا يوجد أثراً مالياً للتمديد الحاصل لمذكرة التفاهم.

وكانت "معدنية"، قد وقعت مذكرة تفاهم، في فبراير الماضي، من مجموعة آي جي إل نصت على إنشاء مصنع لسبك الألمنيوم، ضمن خطط الشركة بالتوسع في مشاريعها.

يشار إلى أن "معدنية" حققت صافي خسائر بلغ 7.4 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بلغت 7.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى نمو المبيعات نتيجة لتحسن الطلب وارتفاع إيرادات أخرى و إنخفاض الأعباء المالية و إنخفاض طفيف في مخصص الزكاة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 14.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 15.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.