شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يزور «مدائن» مسقط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح والوفد المرافق له اليوم، المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، يرافقه وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف.

واطلع خلال الزيارة على منشآت المؤسسة والمشاريع القائمة وطور الإنشاء، واستمع لشرح عما تقدمه المؤسسة للمستثمرين من مبادرات وبرامج، إضافة لما تقوم به أكاديمية مدائن من خدمات تتمثل في تنمية الكوادر البشرية، والدراسات والبحوث، والابتكار، والبرامج التدريبية، وكرسي مدائن البحثي.

يذكر أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" تأسست عام 1993م، وذلك استمرارا لانطلاقة المسيرة الصناعية في السلطنة التي بدأت بتأسيس مدينة الرسيل الصناعية عام 1983م تحت مسمى هيئة الرسيل الصناعية، ونظراً لنجاح التجربة ولتوسعة نطاق التنمية الشاملة والمستدامة لتشمل جميع محافظات السلطنة، تتولى المؤسسة حالياً إدارة وتشغيل (10) مدن صناعية، موزعة على مختلف محافظات السلطنة.