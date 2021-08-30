شكرا لقرائتكم خبر عن "إس أند بي 500" يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين مع متابعة حالة الإعصار "إيدا" فضلا عن استمرار جائحة "كورونا" وتداعياتها.



كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد صرح في الأسبوع الماضي خلال فاعليات ملتقى "جاكسون هول" بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ هذا العام خفض مشترياته من الأصول، كما أن هذه الخطوة ستكون منفصلة تماما عن احتمالات رفع الفائدة من عدمه.



هذا، وتتابع الأسواق تطورات الإعصار "إيدا" الذي ضرب مناطق جنوب شرقي الولايات المتحدة وتسبب في تعطل المطارات والقطارات وانقطاع الكهرباء ووقف إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك.



وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الغذاء والدواء الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي منح الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" للوقاية من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 35434 نقطة، وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 4528 نقطة، في حين صعد "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 115 نقطة) إلى 15245 نقطة.