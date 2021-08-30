شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بأكثر من 1% تزامنا مع استقرار الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التفاؤل حيال إمكانية السيطرة على فيروس "كورونا".



وكانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي منح الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" للوقاية من فيروس كورونا.



وناشد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" المواطنين في الولايات المتحدة الذين كانوا مترددين أو خائفين من اللقاح بالحصول عليه في أقرب وقت ممكن بعد الموافقة الكاملة عليه.



وفي ذات السياق، كشفت شركة "موديرنا" الأمريكية هي الأخرى عن استعدادها للتقدم بطلب إلى وكالة الغذاء والدواء من أجل الحصول على الموافقة الكاملة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:43 بتوقيت جرينتش عند 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 4.38 دولار للرطل.